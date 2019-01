Accident mortel impliquant la chanteuse Jenifer : le chauffeur percuté fait appel

Deux victimes décédées dans l'accident

Près de deux ans après l'accident, la plaie de Malik Dabo reste ouverte. L'homme, qui était au volant de la voiture percutée par le van de tournée de la chanteuse Jenifer, a perdu deux amis cette nuit du 6 mars 2017 . Il a annoncé dans les colonnes du magazine Closer vouloirIl avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis, le chauffeur du van à 3 mois.L'homme en veut à la chanteuse, qu'il accuse d'avoir profité de l'accident pour occuper la scène médiatique. "Quand je l'entends dire à la télé, les larmes aux yeux, que ça a été dur, que ça n'allait pas, mais qu'aujourd'hui ça va mieux, que cet accident lui a donné de la force... Mais quelle force ? Comment on peut faire sa promo en disant cela ?" s'indigne-t-il dans l'entretien publié dans le magazine people.Le 6 mars 2017, Malik Dabo transporte deux amis, Claire Ponchy et Youcef Touati, ancien joueur du FC Chamby Oise, dans sa Citroën C2 sur l'A1 dans la direction de Paris. Alors qu'il arrive à proximité du péage de Chamant, près de Senlis, le conducteur remarque un problème mécanique et ralentit considérablement son allure, pour atteindre presque 30 km/h.L'arrière de son véhicule entre alors en collision avec le van de tournée transportant Jenifer, qui revient tout juste d'un concert à Bruxelles.Trois autres personnes avaient été blessées, dont Malik Dabo et le chauffeur du van.