Covid-19 : Réouverture du lycée Saint-Vincent de Senlis après une semaine d'isolement

Fermeture du premier établissement

Les élèves du lycée Saint-Vincent de Senlis vont pouvoir reprendre les cours plus tôt que prévu. Le gouvernement ayant décidé de ramener la durée d'isolement des personnes malades de la Covid-19 et des cas contacts à 7 jours au lieu de 14, la préfète de l'Oise autorise la réouverture de l'établissement.Ainsi l'accueil des élèves pourra reprendre à compter du jeudi 17 septembre 2020 pour "les élèves asymptomatiques, négatifs à la covid-19 et n’étant pas contacts à risque de nouveaux cas décelés depuis la campagne de dépistage", précise la préfecture.Cinq cas positifs à la Covid-19 avait été identifiés le 9 septembre dans quatre classes différentes. Ainsi, au moins 75 cas contacts à risque avaient été recensés sur les 700 élèves que compte l'établissement. La préfecture de l'Oise avait donc pris la décision de fermer le lycée à compter du jeudi 10 septembre jusqu'au 24.Le lycée Saint-Vincent de Senlis est le premier et le seul établissement à avoir dû fermer ses portes dans l'académie d'Amiens après la découverte de cas de Covid-19. Jusqu'ici seules des classes ont été fermées.