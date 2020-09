Fermeture du lycée Saint-Vincent à Senlis dans l'Oise après la découverte de 5 cas de Covid-19

Un dépistage prévu sur l'ensemble des élèves et le personnel

C'est le premier établissement à fermer ses portes dans l'académie d'Amiens après la découverte de cas de Covid-19. Jusqu'ici seules des classes ont été fermées. Au lycée privé Saint-Vincent à Senlis, cinq cas positifs à la Covid-19 ont été identifiés dans quatre classes différentes. Ainsi, au moins 75 cas contacts à risque ont été recensés sur les 700 élèves que compte l'établissement.La préfète de l'Oise en lien avec le directeur diocésain de l'enseignement catholique de l'Oise a donc pris la décision de fermer l'établissement du 10 au 25 septembre 2020.Conformément aux dispositions nationales, dès lors que trois cas positifs sont présents dans trois classes différentes, les élèves doivent quitter l'établissement. Toutefois, les enseignants et les personnels administratifs ont toujours accès au lycée dans le strict respect des gestes barrières.L'établissement sera exceptionnellement ouvert vendredi 11 septembre pour permettre le dépistage de l'ensemble des élèves et du personnel enseignant et non enseignant.