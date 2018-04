Des figurants sont recherchés à Senlis pour une série sur Victor Hugo

Une série télévisée de quatre épisodes sur Victor Hugo "Victor Hugo ennemi d'Etat" sera tournée en partie à Senlis début mai. Elle sera diffusée sur France 2. Isabelle Carré jouera la maîtresse de l’écrivain, Juliette Drouet. Le tournage à Senlis aura lieu les 2 et 5 mai prochains. Elle sera réalisée par Jean-Marc Moutou.La production recherche deux hommes 35-45 ans, peau blanche, 1,84 m maximum, cheveux pas trop courts, sans tatouage apparent, pour incarner des indicateurs.Le cachet est de 126,47 euros brut plus 15,53 euros pour l'essayage du costume. Si vous êtes intéressé, envoyer un CV ainsi que des photos récentes couleurs portrait et pied, ainsi qu'un selfie du jour, vos mensurations, taille, poids, pointure, tailles de veste et pantalon, tour de poitrine, tour de taille, tour de hanches. Précisez également si vous êtes véhiculé. Un essayage du costume est prévu la veille.Cliquez ICI pour postuler.