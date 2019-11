Gilets jaunes : à Senlis, une opération péage gratuit pour marquer l'anniversaire du mouvement

"Nous tenons bon"

Gilets jaunes : à Senlis, opération péage gratuit pour l'anniversaire du mouvement

Reportage de C. Juteau-Lermechin, C. Jean-Pierre, S. Dufour.



Tensions à Paris

Interdiction dans l'Aisne

#Sécurité #Aisne Arrêté préfectoral interdisant de manifester sur voie publique du samedi 16 novembre 8h au lundi 18 novembre 8h pour l'arrondissement de #Soissons (rd-pt Archer, rd-pt route de Chevreux, rd-pt Mercin-et-Vaux, rd-pt Venizel)

▶️https://t.co/Fo09mifHlx pic.twitter.com/UiMlm7QtPi — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) November 13, 2019

Ils n’avaient laissé que peu d’informations sur les réseaux sociaux. Tôt ce matin, une centaine de gilets jaunes ont rejoint un péage à proximité de Senlis pour relever, de nouveau, les barrières et offrir aux automobilistes un passage gratuit. Une manière de marquer, comme partout en France, l’anniversaire du mouvement.Le 17 novembre 2018, 282.000 manifestants avaient été recensés. La protestation, au départ centrée sur une taxation du carburant avant de s’élargir à de nombreuses thématiques sociales et politiques, n’avait rassemblé ces dernières semaines que quelques milliers de personnes.Dans l’Oise, la mobilisation a « une saveur amère et une saveur d’espoir », décrit Bruno. Malgré les concessions du gouvernement (primes d'activité, heures supplémentaires défiscalisées, débat national), «tout n’est pas réglé aujourd’hui, considère-t-il. Il y a quelques avancées, mais on ne peut pas se permettre d’avoir des gens qui crèvent de faim alors qu’ils travaillent. »Le retraité souhaite voir « un regain » dans cette journée de mobilisation. « Tout le monde disait que les gilets jaunes étaient plus ou moins morts, avance-t-il. Mais non, nous sommes là, nous tenons bon. »Le rassemblement a été évacué du péage à la mi-journée. Certains participants ont alors pris la direction du centre-ville, d’autres formulant le projet de rejoindre Paris, où plusieurs milliers de personnes étaient attendues dans la journée.Des heurts ont toutefois éclaté dans la capitale avant-même le départ des marches officielles. L’une d’entre elles, prévue à 14h au départ de la place d’Italie, a été annulée par la préfecture de police. A 19h, cette dernière faisait état de 129 interpellations et 78 gardes à vues.Les gilets jaunes de l’Aisne ont également été confrontés à un arrêté préfectoral d’interdiction de manifestation. Étaient concernées les zones du rond-point de l’Archer, ceux de la route de Chevreux à Soissons, de Mercin-et-Vaux/Pommiers et de Venizel. Le préfet avait déjà interdit plusieurs de ces rassemblements depuis le mois de septembre.D’autres rassemblements avaient également lieu sur des ronds-points de la Somme. Tôt ce matin, les chasubles fluos étaient ainsi visibles notamment à proximité d’Amiens ou de Roye.