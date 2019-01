INSOLITE. Une station de lavage réservée aux chiens à Crépy-en-Valois, dans l'Oise

L'automate permet de laver des chiens de toutes tailles / © Dog Wash

Une eau à 37 degrés, du parfum, de la mousse et des serviettes en microfibres : les chiens sont traités comme des rois au « Dog Wash » de Crépy-en-Valois. En avril 2018, Alexis Demeulemeester a installé cette station de lavage pour chiens dans son animalerie. Le succès a été immédiat : « Certains clients font 40 kilomètres pour laver leurs chiens au magasin » s’étonne le propriétaire des lieux.Selon lui, c’est notamment le prix attractif qui motive les clients : « Avec la station de lavage, les maîtres dépensent entre 10 et 20 euros pour doucher leur animal. Chez le toiletteur, cela coûte entre 60 et 90 euros ». A 1 euro la minute, c'est surtout la taille de l'animal et la durée du lavage qui déterminent le prix final.Pour accéder à l’automate, les clients échangent des euros contre des jetons à la caisse du magasin, comme pour une station de lavage d’automobiles. Reste ensuite à guider le chien jusque dans la douche et à choisir le programme de nettoyage sur un écran tactile. Autre avantage : les chiens sont moins stressés puisqu’ils sont lavés par leur propre maître.Alexis Demeulemeester reconnaît que ce service lui permet d’attirer plus de clients dans son animalerie : « Un client sur deux en profite pour acheter un nouveau collier ou des friandises ».Selon le moteur de recherche « Dog Wash », il existerait trois autres stations de lavage réservées aux chiens en Picardie : à Amiens, Chambry et Saint-Maximin.