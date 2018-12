Nationale 2 : les déviations 2 X 2 voies de Vaumoise et Gondreville (Oise) ouvertes le 19 décembre

Situées à la limite entre Oise et Aisne, les deux communes de Vaumoise et Gondreville (Oise) seront toutes les deux déviées, à partir du 19 décembre, en 2 X 2 voies par la Nationale 2. L'axe, reliant Paris à la frontière belge par Maubeuge, se dote d'une portion supplémentaire de 7 kilomètres de double voie, qui fait la jonction entre l'échangeur de Vauciennes et celui de Lévignen (Oise).



Les travaux avaient commencé dès 2013 afin d'éviter la circulation quotidienne de 15 000 véhicules - 2 700 poids lourds - à travers les deux communes. L'opération a débuté avec les travaux d'enjambement de la ligne de chemin de fer Paris-Laon, qui passe au niveau de Vaumoise.

Rétablir le passage de la faune Deux passages "grande faune" de 40 et 25 mètres de largeur ont aussi été réalisés afin de rétablir le passage des animaux vivants de chaque côté du bois de Tillet, coupé par l'axe routier.



Selon la préfecture, les équipements ont coûté 55 millions d'euros. L'État a financé la déviation de Gondreville à hauteur de 28 millions d'euros dans le cadre du contrat "plan État-région"; celle de Vaumoise a quant à elle coûté 27 millions d'euros à la Région et au département de l'Aisne, que la N2 emprunte momentanément en déviant de Vaumoise.