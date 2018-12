Une nouvelle piste cyclable relie Chamant et Senlis dans l’Oise

La réalisation de cette voie verte, reliant la commune de #Chamant à celle de #Senlis, s'inscrit dans la volonté du Département à aménager son territoire pour les déplacements doux. Ce projet a été financée par le @CD_oise à hauteur de 27% de son coût global. pic.twitter.com/lnXWL5IkIM — Oise le Département (@CD_oise) 14 décembre 2018

Une nouvelle piste cyclable a été inaugurée le 12 décembre dernier en présence de la présidente du conseil départemental de l’Oise, Nadège Lefèbvre. Cette voie douce de 3,2 kilomètres permet de relier les communes de Chamant et Senlis.L’objectif : accueillir davantage de sportifs tout en sécurisant leurs déplacements. Car cet axe assure la liaison entre deux itinéraires internationaux : la Paris-Londres et la Saint-Jacques-de-Compostelle-Thondheim.Avec cette voie verte, le département espère notamment améliorer l’offre de loisirs et valoriser le territoire.