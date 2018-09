Oise : défaite amère pour Yvan Mendy, le boxeur de Pont-Sainte-Maxence

Les juges me déclarent perdant bien que les coups nets, puissants et précis étaient miens. Je pense avoir clairement dominé le combat.

QUEL SCANDALE !!!! Luke Campbell élu vainqueur et nouveau challenger pour le titre... Yvan Mendy méritait la victoire !!! — Mick (@MickAyew) 22 septembre 2018

Comment vous voulez prendre la boxe au sérieux quand on voit des scandales pareils ? Yvan Mendy s'est fait voler, tout simplement — Le Zodiac #UnCDIPourGenesio (@Zo10ac) 22 septembre 2018

11 rounds à 1 pour Luke Campbell face à Yvan Mendy... Comme disait Bobo Lorcy, « le juge, c’est Ray Charles » — Jean-Charles Bares (@jcbares) 22 septembre 2018

Avec ce résultat, c'est l'opportunité, et le rêve, de devenir champion du monde des poids légers qui s'envole. En Angleterre, dans le mythique stade londonien de Wembley, l'Isarien Yvan Mendy s'est incliné en demi-finale face à Luke Campbell.Ou plutôt, les juges ont déclaré à l'unanimité le Britannique vainqueur aux points (119-109, 118-111, 116-112), une décision que beaucoup n'ont pas comprise, à commencer par Yvan Mendy lui-même. Sur sa page Facebook, "Le lion" s'est dit "très déçu du résultat" :Yvan Mendy, 33 ans, avait en effet clairement montré dès le début sa détermination, en entrant parfaitement dans son combat, touchant son adversaire au corps et au visage dès les premières minutes."C'est une décision injuste, s'est emporté Brahim Asloum sur RMC Sport . C’est un peu du foutage de gueule, honnêtement. On s’est fait enlever la victoire. Je ne vois pas plus de cinq rounds, au maximum, pour Luke Campbell. Le reste était à l’avantage d’Yvan Mendy. C’est lui qui a touché le plus net. Le plus efficace a été Yvan. C’est lui qui a fait le combat."Le boxeur picard, par ailleurs éducateur à Pont-Sainte-Maxence , ne pourra donc pas défier le champion du monde actuel, l'Américain Mikey Garcia.Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à avoir qualifié de scandale la décision des juges :