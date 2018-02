Un professeur du lycée Saint-Vincent de Senlis mis en examen pour viols

C'est le chef de ce lycée privé de Senlis qui a alerté le procureur et le Rectorat le 1er décembre dernier. Il a par ailleurs été suspendu à titre conservatoire par le Rectorat en janvier après une enquête interne tandis que l'enquête des gendarmes de Senlis se poursuivait.



Les victimes, scolarisées dans le lycée, sont au nombre de 3.



Il a été mis en examen pour viol sur une élève, les faits remontant à 2015. Celle-ci était majeure au moment des faits et n'a pas souhaité porter plainte. Il a été mis une deuxième fois en examen pour viol sur une jeune fille mineure mais âgée de plus de 15 ans. Enfin, il est accusé d'agression sexuelle sur la 3ème victime également mineure et âgée de plus de 15 ans au moment des faits commis en 2015.



S'il a bien reconnu avoir des relations intimes avec les plaignantes au cours de sa garde à vue, il a affirmé que les jeunes filles étaient consentantes.



Né en 1989, ce professeur de physique-chimie n'a aucun antécédent judiciaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire et fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité en relation avec des mineurs.