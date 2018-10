Senlis accueille la Fête internationale Saint-Fiacre le patron des jardiniers

Senlis accueillera ce week-end pour la première fois les fêtes internationales Saint-Fiacre. La confrérie éponyme est née à Senlis. Si le moine devenu Saint-Fiacre est originaire d'Irlande, il est très populaire chez les jardiniers français et européens. Plusieurs villages, en France, portent le nom de Saint-Fiacre et les festivités qui lui rendent hommage ont généralement lieu le 30 août. On retrouve sa statue dans de nombreuses églises où il est représenté avec une bêche.



Saint Fiacre est également le patron des chauffeurs de taxi.



Les festivités démarrent dès le vendredi avec une exposition "Irlande en Brie" à la chapelle Saint-Frambourg. Au programme également une exposition philatélique organisée par l'association Philatélique Senlisienne. La journée de samedi sera marquée par des temps forts de cet événement. Les visiteurs pourront assister à une animation musicale dans les quartiers de la ville et la cérémonie religieuse sera retransmise sur un grand écran, avant la bénédiction des charrettes fleuries. En début d'après-midi aura lieu un grand défilé horticole en musique dans le centre-ville décoré. La cathédrale sera également décorée de fleurs. Une fête qui se poursuit le dimanche 7 octobre jusqu'à 16 heures.