Senlis : les agents de la Sanef mobilisés face à la neige

Depuis hier, les agents de la Sanef (société des autoroutes du nord-est de la France), sont sur le pont, et veillent sur la viabilité du réseau. Les opérations sont menées depuis le PC de Senlis. Sur autoroute, plus de 1500 camions ont été retirés de la circulation depuis la nuit dernière. Le QG de la société autoroutière contrôle 800 kilomètres d'autoroute. 100 saleuses se sont relayées sur les 1 800 kilomètres d'autoroute des Hauts-de-France et de Normandie pour répandre 15 000 tonnes de sel.