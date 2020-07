Senlis : quatre morts et trois blessés en urgence absolue dans un accident de la route

Enquête en cours

[ #INTERVENTION ]



Dramatique accident cette nuit sur la D1330 à #Senlis. Deux véhicules sont entrés en collision, le lourd bilan fait état de 4 victimes décédées et 3 en urgence absolue. pic.twitter.com/i8JATWN6MB — SDIS de l'Oise #TousMobilises (@SDIS60) July 8, 2020

Intervention rapide des secours

Dramatique accident survenu dans la nuit du mardi 7 juillet. Peu avant 23h, sur la départemental 1330, au niveau de Senlis, deux voitures, sont entrées en collision. Une Audi transportant cinq personnes et une Citroën C5 avec deux personnes à bord.Le bilan est lourd. Quatre morts et trois blessés en urgence absolue. Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux parisiens. Pour l'heure, les conditions de l'accident sont encore inconnues. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la collision entre les deux véhicules.D'importants moyens ont été mis en place par les pompiers de l'Oise pour porter secours aux victimes de l'accident. Pas moins de huit véhicules de secours ont été dépêchés sur place. Les pompiers ont également reçu l'appui du SAMU 60 et 77 ainsi que d'un hélicoptère de la Sécurité Civile.