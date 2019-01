Notre reportage à Senlis (Oise)

Tintin a 90 ans ! Rencontre avec un "tintinophile" de Senlis (Oise)

Premirèe éditions des bandes dessinées, maquettes, peluches, bustes... Emmanuel Rambure-Lambert possède dans sa maison de Senlis (Oise) une gigantesque collection d'objets liés à Tintin. Le collectionneur dégote encore toutes sortes d'objets jusqu'aux plus insolites, comme une bouteille de Tintin Orange, une boisson qui a brievement existé dans les années 1960. "Ça ne plaisait pas à Hergé, raconte l'Isarien. J'ai de la chance, elle n'a jamais été ouverte !"Emmanuel Rambure-Lambert n'est pourtant pas fétichiste. Depuis vingt ans, il collectionne pour le plaisir de partager et d'exposer au public ses trouvailles. "Une vitrine chez moi, ça n'a aucun intérêt. Ces objets doivent être exposés, mis en situation. C'est ça qui va faire un appel pour la jeunesse," souligne-t-il.Son inquiétude, ce sont les jeunes qui ignorent tout de la Castafiore ou du professeur Tournesol. "Je contribue, avec ce que je fais, à essayer de perpétuer l'oeuvre d'Hergé. Est-ce que c'est suffisant ? J'en sais rien, mais je contribue," note Emmanuel. Pas de panique, à 90 ans le reporter à la houppette se porte bien. Et dans la bédé, c'est bien connu, on ne meurt jamais vraiment.