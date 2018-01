L'USM Senlis éliminé de la Coupe de France

Ils ont eu quelques occasions mais les joueurs de l'USM Senlis n'auront pas créé l'exploit face au FC Nantes ce dimanche au stade Pierre Brissons. Les Senlisiens se sont inclinés 4 buts à 0 face aux Nantais.Premier but à la 28ème minute de Bammou. Deuxième but quelques minutes plus tard, à la 35ème, de Rongier puis un doublé de Sala en moins de 10 minutes entre la 81ème et la 90ème minute.L'USM Senlis n'a cependant pas démérité et s'est battue jusqu'au coup de sifflet final.D'Amiens, Senlis et Chambly, seule cette dernière équipe s'est qualifiée pour les 16èmes de finale dont le tirage au sort aura lieu lundi 8 janvier à Paris.