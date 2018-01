L'USM Senlis se prépare à accueillir le FC Nantes pour la Coupe de France

L'USM Senlis se prépare pour les 32èmes de finale de la Coupe de France

Senlis, le club de N3a, été gâté pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Il va défier le FC Nantes, 8 fois champion de France et 3 fois vainqueur de la Coupe de France. Le match aura lieu dimanche 7 janvier au stade Pierre Brisson à Beauvais à 17h30. 4 divisions séparent les 2 équipes.Un événement pour le club de l'Oise qui accède pour la 3ème fois aux 32èmes de finale de la compétition : en 1985, les joueurs isariens s'étaient inclinés devant Marseille aux penalties et deux ans plus tard, en 1987, ils cédaient face à Rouen.Les amateurs de Senlis seront dans le bain dès samedi : ils seront en huis clos dans un hôtel de Beauvais qu'ils ne quitteront que le dimanche à 15h30 pour se rendre au stade. Entre-temps, préparation physique, causeries et séance tactique avec l'entraîneur. Ils rencontreront également les anciens joueurs qui ont eu la chance de rencontrer l'OM il y a 32 ans pour un échange d'expérience.Un avant-match digne des plus grandes équipes. "C'est quand même un grand moment pour eux dans leur vie de footballeurs, explique Eric Guillot, le président de l'USM Senlis. Alors ils doivent aborder ce match avec un minimum de concentration."Et qui sait ? Peut-être créeront-ils l'exploit de se qualifier pour les 16èmes de finale dont le tirage au sort est prévu lundi 8 janvier à Paris.