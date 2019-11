VIDEO - Un poids lourd s'encastre dans un poste du péage de Chamant sur l'A1

Après s'être encastré dans un des postes du péage de Chamant dans l'Oise, le camion a pris feu. / © SDIS 60/Aurélien Dheilly

Peu avant 10h ce mardi sur l'A1, un camion venant de Lille a violemment percuté un poste du péage de Chamant dans l'Oise.Les gendarmes avaient repéré le comportement dangereux du conducteur. Ils avaient tenté de l'intercepter mais n'y sont pas parvenus. Devant le caractère potentiellement dangereux de la situation, la Sanef a ouvert toutes les barrières du péage de Chamant pour éviter qu'il n'y ait des voitures à l'arrêt.Le camion, lancé à pleine vitesse, a fini sa course folle dans un des postes du péage et a pris feu.Le chauffeur a été transporté à l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine.Une déviation avec sortie obligatoire a été mise en place à Ferrières dans l'Oise (sortie 9). L'autoroute a été fermée dans le sens Lille/Paris entre Chevrières et l'embranchement avec l'A16. Un bouchon de 6 km s'est alors formé selon la préfecture.La circulation était ralentie mais normale dans l'autre sens.Il aura fallu près de quatre heures pour que cette portion de l'autoroute A1 soit rouverte.