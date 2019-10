Septembre, mois le plus meurtrier sur les routes de l'Oise en 2019

Il n'y a jamais eu autant de morts sur les routes de l'Oise depuis le début de l'année 2019. Le mois dernier, 7 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route dans le département. C'est quasiment le double du nombre de morts en août sur les routes isariennes : 3 personnes étaient alors décédées dans un accident de la route.Un triste bilan qui fait de septembre le mois le plus meurtrier de 2019. Il n'y a qu'en mars et en juin qu'aucun mort n'a été à déplorer sur les routes de l'Oise.Septembre est également le mois où le nombre d'accidents est le plus élevé : 43 ont été signalés, comme en juillet dernier. C'est 8 de plus que le mois précédent.Le nombre de blessés s'établit à 46 alors qu'il était de 41 en août de cette année.