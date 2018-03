Soirée 100% Métal à Clermont de l'Oise

Les amateurs de Métal, vont se régaler ce samedi.A Clermont de l'Oise, le centre socioculturel propose une soirée "puissante et rock".Quatre groupes sont invités sur scène : Welcom Dr Psycho, Sine Mora, Ogarya et Orlag,​Derrière WDP () se cachent Stéphane, Jean-Marc, Donas et Xavier. Avant de constituer leur groupe en 2014, les quatre musiciens ont tous collaboré indépendamment dans des formations locales. C'est la première fois qu'ils se produiront à Clermont. Certains connaisseurs disent que leur style est "un hard-rock pêchu qui donne envie de taper du pied".est un groupe de Thrash Death, constitué de 5 membres venant de l'Oise. Créée en 2013 par Julcul (guitare et composition), la formation est aujourd'hui solide et stable. A la guitare Jul et JA, au chant Tony, à la basse Ludo et à la batterie Nico. Du rythme, de la pêche et parfois même des mélodies. Leurs influences principales sont Slayer, Soilwork, Arch Enemy, Kreator et Revocation.a été créé en 2015. Il est basé en Picardie et propose du brutal death métal sur le thème de la science-fiction. Dans un premier temps, Ely (batterie), Med (guitare) et Ryan (basse) composent rapidement les dix titres qui forment le premier album et se mettent alors à la recherche d’un chanteur. Ce sont finalement deux voix qui les rejoignent avec Cat et David. Le premier album « Ubiquity » sort en février 2017 après avoir été confié au Vamacara Studio pour le mix et le mastering. En janvier 2018, le groupe annonce l’arrivée de Thomas au poste de second guitariste.Enigmatique, puissant et sombre ...voici les trois mots qui décrivent le mieux ce groupe de l'Oise formé il y a 8 ans :Leur musique évolue dans un trash / death metal qui, selon les spécialistes, donne envie d'aller dans un confessionnal pour raconter tous nos pêchés.Concert samedi 17 mars au centre socioculturel - 59 rue Wenceslas Coutellier - Clermont de l'OiseOuverture des portes à 20h20entrée 5 €