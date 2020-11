En soutien aux producteurs, le département de l'Oise organise un marché fermier digital

Plusieurs stands représentés

Le marché fermier de l’Oise réunit habituellement plus de 150 producteurs locaux, mais à cause de la crise sanitaire, impossible d'organiser un tel événement qui attire chaque année 30 000 visiteurs sur une seule journée.Le marché prévu en octobre dernier dans le parc de l’hôtel du département à Beauvais a donc été annulé au grand dam des producteurs et des organisateurs.Le département de l'Oise s’est donc rapproché de la Chambre d’agriculture pour imaginer un nouvel outil de promotion et a conçu ce marché fermier 100% digital disponible à partir du 1er décembre sur le site oise.fr Ce marché prendra la forme d'une carte où plusieurs stands seront représentés : boucherie-charcuterie, boulangerie-pâtisserie, fruits et légumes, cosmétiques, épicerie fine entre autres. Il suffira ensuite de cliquer sur le stand de son choix pour découvrir la fiche des producteurs et pourquoi pas commander des produits directement sur leur site internet.Les producteurs intéressés peuvent déposer une candidature sur le site du département , même après le 1er décembre. Ils sont plus d'une centaine à s'être déjà inscrits. Une visibilité bienvenue en cette période de confinement.Depuis le début de la crise, le département de l'Oise, l'un des plus touchés par l'épidémie du coronavirus, fait en sorte de soutenir son économie locale, notamment avec la campagne J'aime l'Oise : On se serre les coudes. Sur le site du département, une carte interactive regroupe ainsi tous les points de ventes pour consommer localement.