Jockey, un métier plébiscité par les stagiaires

Stage découverte à l'école des courses hippiques de Gouvieux

Une immersion dans le monde des courses hippiques, c'est ce que propose l'école des courses hippiques de Gouvieux , près de Chantilly, à une douzaine d'adolescents pendant les vacances scolaires.Cette mise en situation va leur permettre de découvrir les principaux métiers et leurs conditions d'exercice, avant de décider si oui ou non, ils peuvent intégrer cet établissement très réputé dans le milieu."Ça se mérite de monter à cheval. Avant de le monter, il faut s'en occuper, explique un encadrant de l'école, quand on aime les chevaux, ce n'est pas un métier, c'est un plaisir mais c'est quand même magique" ajoute Benoît Hercend.CAP, BAC PRO, BTS ...l'école de Gouvieux est gratuite et accueille 130 élèves. Différents métiers y sont proposés : cavalier d'entraînement, driver, premier garçon, garçon de voyage, assistant entraîneur, entraîneur et jockey. C'est lui qui emporte tous les suffrages. Beaucoup aimeraient suivre les traces de leurs glorieux aînés, dont Christophe Soumillon, un ancien de l'école et star des hippodromes.Avant de se lancer dans l'aventure, la directrice adjointe rappelle les exigences de ce milieu. "On va tester leur motivation. C'est important pour nous d'avoir des jeunes motivés. Ça va permettre de sécuriser les parcours puisqu'on est quand même sur un métier spécifique et certains aiment les chevaux mais pour autant les garderont en loisir. Tous ne seront pas des professionnels du monde du cheval".Une journée portes ouvertes aura lieu le 21 mars prochain et une deuxième session de stage est prévue cet été. Calendrier des stages 2020 dans les 5 écoles des courses hippiques (Gouvieux, Cabriès, Graignes, Grosbois, Mont-de-Marsan) :