Dans le sud de l'Oise, la neige a recouvert Méru, Senlis et Crépy-en-Valois

❄️De fortes giboulées de #neige circulent dans l'Oise ce matin et blanchissent temporairement la jolie ville de Senlis (60). Il s'agit des premières neiges qui tiennent au sol en plaine cet #hiver. 😮

Le Neige à Chantilly-Gouvieux (Oise)

La neige est tombée sur Chantilly ce matin du 26 février 2020. - France 3 Hauts-de-France

Ce 26 février, la campagne du sud de l'Oise s'est réveillée recouverte d'un fin manteau de neige. La couche de quelques centimètres qui s'est notamment déposée sur le sol à Creil, Senlis, Chantilly, Méru, Clermont-de-l'Oise et Crépy-en-Valois, pourrait disparaître au cours de la matinée.Aucun accident majeur lié à cette intempérie n'est heureusement à déplorer en début de matinée. La neige n'a pas non plus entraîné de perturbation du trafic ferroviaire.Cet épisode neigeux du 26 février concerne des régions de basse altitude allant du nord de la Bretagne aux Vosges, en passant par la Normandie, la Picardie, le nord de la Champagne et les reliefs bourguignons.