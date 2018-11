Pour survivre, l'endive de l'Oise mise sur la qualité

l'endive de Bacouël

La production des endives s’étale de la mi-octobre à la mi-mars. Pourtant, les temps sont durs pour les endiviers. Dans l’Oise, une dizaine d’exploitations ont disparu depuis 2008. En cause : la difficulté du travail, qui décourage de nombreux repreneurs potentiels. Mais aussi la mauvaise réputation de l’endive...Il ne reste que 5 exploitations de ce légume dans le département. Les Mazand, une famille installée à Bacouël, près de Breteuil, produisent 60 tonnes de chicon par an. Ils sont « endiviers » depuis 3 générations et font partie des gros producteurs qui parviennent à se maintenir dans le département. Notamment grâce à une grande vigilance sur la qualité pour satisfaire ses clients.Mais d'autres endiviers ne connaissent pas le même succès. En cinq ans, la région Hauts-de-France a déjà perdu plus de 80 producteurs.