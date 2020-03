Suspension des matchs de L1 et L2 : pour l'entraîneur du FC Chambly “c'était la meilleure chose à faire”

[ Covid-19 ]



Réaction de @BrunoLuzi suite à la suspension des championnats de football professionnel ‼️ pic.twitter.com/AxqCMqCDdD — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) March 13, 2020

Il est probable selon moi que cette saison ne reprenne jamais

L'Amiens SC continue les entraînements

L'Amiens SC prend acte de la décision de la @LFPfr de suspendre la @Ligue1Conforama jusqu'à nouvel ordre. ⚠️



Les infos en détails 👉 https://t.co/QSceGaSdNg pic.twitter.com/CB2o4wx8id — Amiens SC (@AmiensSC) March 13, 2020

"On avait tous hâte de cette décision et on a tous hâte de rentrer chez nous auprès de nos proches", a déclaré Bruno Luzi, entraîneur du FC Chambly. L'équipe devait affronter Sochaux à huis clos ce vendredi soir. Les Picards, arrivés jeudi soir à Belfort, feront alors demi-tour dans la journée.Suite aux annonces du président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au coronavirus, la Ligue de football professionel (LFP) a décidé de suspendre toutes les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre.La fédération française de football en a fait de même jeudi soir s'agissant du foot amateur."C'était la meilleure chose à faire", selon l'entraîneur du FC Chambly évoluant en Ligue 2. "On est confronté à quelque chose de bien plus grave que le football", estime-t-il.Bruno Luzi était déjà favorable depuis fin février à des reports de matchs. "Je suis prêt à tout entendre, je ne suis pas assez intelligent pour penser et détenir la vérité. Mais à partir de là, il faut prendre des mesures très importantes", avait-il lancé à l'issue du match contre Lorient samedi 29 février.Pour le moment les joueurs isariens sont priés de rester chez eux. "Nous n'avons pas de date de reprise, donc c'est très difficile d'en définir une pour les entraînements. Si on continue, on va faire du regroupement et peut-être se refiler des choses", affirme Bruno Luzi. "Il faut être sages et écouter les directives. il est probable selon moi que cette saison ne reprenne jamais, le plus important c’est la santé des Français", conclut-il.Du côté de l'Amiens SC, le club de Ligue 1 annonce avoir pris acte de la décision de la LFP."Les entraînements seront désormais tenus à huis clos et il n’y aura plus de visites extérieures au stade", annonce-t-il dans un communiqué.