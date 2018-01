La tempête Eleanor n'arrange pas les affaires des arboriculteurs

Bailleul-sur-Thérain (60) : inquiétudes d'un agriculteur après le passage de la tempête

Avec : Marc Vandromme Producteur de pommes et de poires; un reportage de Perrine Ketels, Benoît Henrion et Nicolas Duchet

Des intempéries déjà nombreuses en 2017, au grand dam des agriculteurs et producteurs picards. Certains sont forcés de s'adapter au plus vite, comme le producteur de pommes et de poires que vous allez voir. A peine installé il a dû affronter le gel et des intempéries exceptionnelles : 90% de sa production a été détruite. Pour survivre, il a été contraint d'accélérer sa diversification en produisant d'autres fruits et légumes.