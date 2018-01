Le Théâtre du Beauvaisis devient Scène Nationale

Le Bateau feu (Dunkerque)

Le Channel (Calais)

Culture Commune, Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais (Loos-en-Gohelle)

La Rose des vents (Villeneuve-d'Ascq)

L'Hippodrome (Douai)

Le Manège (Maubeuge)

Maison de la culture d'Amiens

Scène conventionnée depuis 2005, le Théâtre du Beauvaisis a effectué sa première demande de labellisation en 2002. Deux autres candidats étaient en lice pour le label scène nationale dans le département de l'Oise. Le théâtre de la Faïencerie de Creil et le Théâtre impérial de Compiègne qui avait uni son destin à Beauvais pour obtenir le précieux label.Aujourd'hui, le choix du ministère de la Culture s'est porté sur Beauvais uniquement. La Picardie compte désormais deux scènes nationales, la Maison de la Culture d'Amiens et le Théâtre du Beauvaisis. Ce label reconnu à l'international s'accompagne d'une aide de l'Etat plafonnée à 500 000 euros par an