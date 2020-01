Tillé, seule commune de Picardie dans le classement des “villes où il fait bon vivre”

Dans le JDD de ce WE, le classement national des villes où il fait bon vivre, sans la présence de #Poitiers. Classement établit à partir de 182 critères, 151 provenant de l’INSEE et concernant directement chaque commune, 31 provenant d’organismes publics officiels, l’intérieur.. pic.twitter.com/wnAYSr5JPW — Jean José Massol (@JJMassol) January 19, 2020

C'est une nouvelle qui ne surprend pas ses habitants. Selon le classement annuel du JDD des communes où il fait bon vivre, Tillé, petite commune de l'Oise, proche de Beauvais est le 38ème village de France, où il fait bon vivre. Elle est même la seule commune de Picardie à figurer sur ce classement.Malgré les nuisances provoquées par l'aéroport de Beauvais-Tillé, les Tillois et Tilloises se plaisent dans leur village, et ils le disent !"C'est un bon petit village où on trouve une boulangerie, une pharmacie, un café", confie une habitante de la commune.Les 1400 habitants du village voisin de Beauvais bénéficient de nombreux médecins, d'un bon réseau de transports en commun, de nombreux commerces et même de nombreuses entreprises dans la zone industrielle. De quoi expliquer ce bon classement.