Sur la toile et à l'Assemblée nationale : tous derrière le FC Chambly !

Mardi, le @FCCOISE jouera une demi-finale de #CoupedeFrance.

Il s'agit d'une véritable performance, que je salue et qui fait vibrer les habitants de #Chambly. Bravo à l'équipe, au staf et aux bénévoles pour leur engagement et ALLEZ CHAMBLY !!! ⚽ #circo6003 #FFF pic.twitter.com/xkWxogyVO1