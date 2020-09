Tour de France : abandon de William Bonnet, seul Picard du peloton et équipier de Thibaut Pinot

Nous avons malheureusement une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer : William Bonnet, qui se ressent de sa chute de samedi à Nice, est contraint de quitter le #TDF2020. — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) September 5, 2020

Un poisson-pilote expérimenté

À ce sujet, la rédaction vous recommande William Bonnet raconte son Tour de France : "Thibaut Pinot, c'est comme un de mes enfants"

La 8étape du Tour de France, qui reliait Cazère-sur-Garonne (Haute-Garonne) à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées), s'est avérée cruelle pour l'équipe Groupama-FDJ. Chargé d'épauler son leader Thibaut Pinot qui joue le classement général de la Grande boucle, William Bonnet a décidé d'abandonner la course en cours d'après-midi, dans l'ascension du Port de Balès. Puis, victime d'une défaillance surprenante, Pinot a passé avec difficulté la ligne d'arrivée en concédant plus de 17 minutes sur ses rivaux.Selon son équipe, William Bonnet a posé pied à terre car il souffrirait toujours de sa chute lors de la première étape à Nice, le samedi 29 août. Le vétéran du peloton (38 ans) avait été pris dans une chute massive liée à la chaussée humide de la promenade des Anglais à 3 kilomètres de l'arrivée, en compagnie notamment de ses équipiers Thibaut Pinot et David Gaudu.Fort de dix participations au Tour de France, dont six terminés autour de la 100position, William Bonnet est surtout connu pour être un équipier modèle. Originaire du Berry mais installé à Villers-Sous-Saint-Leu près de Chantilly (Oise) depuis 2003, il s'est illustré sur le Tour en jouant les poissons-pilotes pour Thor Hushovd au Crédit Agricole (2007-2009) avant d'être recruté par Marc Madiot chez FDJ en 2011 pour se mettre au service d'Arnaud Démarre et Nacer Bouhanni pour les sprints et Thibaut Pinot pour le classement général.En 2019, le Picard d'adoption s'était trouvé aux côtés de ce dernier lors de son abandon brutal sur la montée de Valloire lors de la 18étape. Pour cette édition 2020 où il compte gagner une étape après avoir abandonné toute ambition au général (il est 30à 18'56" du maillot jaune), Thibaut Pinot devra se débrouiller sans son compagnon de route.