Travaux de rénovation sur l'A1 entre Ressons et Roye

La Sanef communique sur des travaux qu'elle va entreprendre sur une portion de l'A1 à partir du 4 juin jusqu'au 13 juillet. Elle va rénover l'enrobé drainant qui date de 2008 entre Ressons et Roye. 55 000 conducteurs utilisent cette portion chaque jour. Ses travaux vont entraîner quelques changements au niveau de la circulation, en voici le détail.En journée les conducteurs circulent sur deux voies dans chaque sens. De nuit dans le sens en travaux le trafic s’écoule sur 1 voie et sur 2 voies dans le sens non en travaux.Le week-end les voies rapides sont neutralisées et la circulation s’effectue sur deux voies par sens.Les travaux les plus perturbants se déroulent majoritairement la nuit en semaine, lorsque le trafic est le plus faible.o Les vendredis après-midi entre 17h et 20ho Les samedis matin entre 10h et 12ho Les dimanches entre 17h et 19ho Les dimanches entre 18h et 20hAfin de rénover les bretelles d’accès du péage de Roye (n°12), en toute sécurité pour les conducteurs et les ouvriers du chantier, le diffuseur sera fermé :- Du lundi 20 juin 6h au mercredi 20 juin 6h : les bretelles d’entrée vers Lille et Paris seront inaccessibles.- Du mercredi 20 juin 6h au mercredi 22 juin 12h* : les bretelles de sortie depuis A1 Lille et Paris seront fermées.- Consulter le site www.sanef.com , rubrique « Mon voyage - Travaux en cours » : http://www.travaux.sanef.com pour connaître le détail des fermetures du diffuseur de Roye.- Se renseigner grâce au fil twitter @sanef_autoroute- Contacter Sanef direct au 09 708 08 709 (appel non surtaxé).