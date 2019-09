Tricot : un homme handicapé hospitalisé après avoir été mordu grièvement par un chien

Un homme handicapé a été attaqué par un american staffordshire samedi 28 septembre en rentrant à son domicile à Tricot (60). La victime âgée de 67 ans a été si sévèrement blessée que le médecin du SMUR a préféré la faire transporter à CHU d'Amiens. Son état a nécéssité une opération de près de six heures.



La propriétaire de l'animal, une femme de 24 ans, a été elle aussi mordue à la jambe en voulant maîtriser son autre chien qui s'était enfui dans la commune.



Cette femme et son compagnon habitent depuis le début de l'année à Tricot et partagent une cour avec la victime. Les deux american staffordshire, non déclarés en mairie, ne sont arrivés qu'il y a deux mois. Leur existence avait été révélée après plusieurs incidents, des attaques sur d'autres chiens.



Le maire de Tricot, Jacques Bocquet, avait d'ailleurs envoyé au couple il y a quinze jours un courrier recommandé exigeant qu'ils viennent en mairie avec les papiers administratifs des chiens. Sans réponse de leur part, une déclaration a été faite en préfecture la semaine dernière.



Paradoxalement, M. Bocquet aussi risque de passer au tribunal. Prévenu que le second chien s'était échappé, le maire qui est membre d'un club de tir à Noyon depuis 45 ans, avait pris son arme chargée : « je n'ai pas le droit de la sortir, mais j'avais peur qu'un enfant se fasse mordre. Si j'avais trouvé le chien, je l'aurais abattu ».



M. Bocquet a été entendu à ce sujet par les gendarmes de Saint-Just-en-Chaussée dès samedi après-midi.



Les deux american staffordshire ont été emmenés hors de la commune par la gendarmerie et ne peuvent plus nuire. La justice n'a pas encore statué sur leur avenir.