Trois professionnels de l'Oise reçoivent la distinction de “Maitre Artisan”

Benoît Malbert, maréchal-ferrant à Fresnoy-le-Luat, Xavier Ringeval, boulanger à Senlis, et Isabelle Roussy, coiffeuse à Compiègne, passent maîtres dans leur discipline. Ils ont été sélectionné pour recevoir la plus haute distinction de l'artisanat, celle de "maître-artisan". Un titre d'excellence qui reconnaît leur savoir-faire et leur capacité à former des apprentis.



La Chambre des métiers remet également la certification "Artisan en'Or" à quatre artisans isariens. Les professionnels travaillant dans l'alimentaire qui obtiennent ce label garantissent au moins 80% de fabrication maison et l'utilisation de matières premières locales ou régionales, en toute transparence.





