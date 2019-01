Tropicana devient Hermes Boissons

Hermes Boissons repart avec 86 salariés sur 91 et la nomination d'un nouveau directeur, il s'agit de Cyril Ledran. Tropicana va accompagner cette reprise par l'Allemand Navigator Capital durant 3 ans. La vente de l'usine Tropicana a été annoncée en mars 2018. Les salariés ont répondu favorablement à une reprise par Navigator Capital lors d'un CE, le 13 novembre dernier.Navigator Capital, dont le siège est à Munich, a été créé en 2016 et s’est spécialisé dans la reprise de PME industrielles en Europe. Son portefeuille compte 5 entreprises, représentant 250 salariés et 45 M€ de chiffre d'affaires.