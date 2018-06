Tropicana à Hermes : 2 offres de reprise présentées aux salariés

C'est lors du Comité d'entreprise qui s'est réuni ce jour que les deux offres de reprise ont été présentées aux salariés de Tropicana à Hermes dans l'Oise. Elles sont en cours d'examen par la direction du groupe Pepsi Co, propriétaire du site et de la marque. Le critère principal est la pérennité des 98 emplois actuels.La direction aimerait trouver un repreneur qui officie dans le même secteur d'activité pour éviter des investissements de reconversion du site trop lourds.Deux autres offres devraient venir grossir les rangs des repreneurs potentiels. Elles devraient être présentées aux salariés mi-juin lors d'un nouveau CE.La décision sur le repreneur devrait être connue courant juillet.Tropicana emploie 98 salariés et une vingtaine d’intérimaires. C’est le seul site de la marque en France. Le site est spécialisé dans la production de briques de jus d'orange en carton. En 2017, il a produit 64 millions de litres de jus de fruits.