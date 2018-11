Tropicana Hermes : le CE a émis un avis favorable pour la reprise par Navigator Capital

Depuis fin mars, l'usine de jus de fruits en brique Tropicana basée à Hermes près de Beauvais, est à vendre. Navigator Capital , le fonds d'investissement allemand qui s'est porté candidat a présenté ce mardi 13 novembre 2018 son offre de reprise aux élus. Le CE s'est prononcé et a émis un avis favorable sur le projet du site.Navigator Capital, a été créé en 2016 et s’est spécialisé dans la reprise de PME industrielles en Europe. Son portefeuille compte 5 entreprises, représentant 250 salariés et 45 M€ de chiffre d'affaires. Son siège est à Munich.Le repreneur allemand conserverait l’activité d'embouteillage, en la développant vers des marchés de niches. Tropicana a produit en 2017, 64 millions de litres de jus de fruits.