Usine Continental de Clairoix : ouverture du procès en appel de Xavier Mathieu, le dernier des 1113 Conti

"Jusqu'au bout ils m'auront poursuivi essayant de me mettre à genoux, mais qu'ils se détrompent. Jusqu'au bout, ils m'auront rendu fier. Fier d'être resté debout face à mes boureaux !"



Dernier épisode d'un conflit vieux d'une décennie

A la veille de son procès qui l'oppose à l'équipementier allemand Continental,est plus que jamais déterminé à remporter son combat et le prouve en citant Victor Hugo (Les Châtiments, 1853).Ce, s'ouvre au, le. Près de dix ans après la fermeture de l'usine Continental de Clairoix, dans l'Oise.", explique l'ancien leader CGT. "Le tribunal a statué, il y a eu discrimination à mon encontre sans m'accorder la moindre indemnités, allez comprendre ! Et il n'y avait. La vraie justice aurait été que Continental soit condamné à payer les salaires des ouvriers jusqu'à leur retraite ou de leur trouver un boulot équivalent", poursuit très remonté l'homme reconverti en comédien depuis maintenant plusieurs années.Et si Xavier Mathieu en amalgré les années, c'est parce que, selon lui, "à peine plus de la moitié ont trouvé un travail aujourd'hui". Les lois ne sont pas faites pour les ouvriers. Et ce n'est pas la loi El khomri [loi Travail] et la loi Macron qui vont améliorer la situation bien au contraire...", s'énerve-t'il.Pour rappel, le, en pleine crise financière de 2008 et après quatre mois de conflits marqués par de nombreuses manifestations, rencontres et assemblées générales,. Une annonce retentissante avec comme conséquence 1120 personnes se retrouvant sans emploi.La colère des Conti avait alors été immédiate. Et la lutte éprouvante. Ce conflit entre les salariés de l'usine et l'entreprise connue pour ses pneumatiques avait été très médiatisées et représente l'une des plus importantes mobilisations ouvrières de cette dernière décennie.En 2017, après