L'usine Tropicana de Hermes est à vendre. 98 emplois sont menacés

L'usine Tropicana de Hermes, près de Beauvais est menacée de fermeture. La société agroalimentaire spécialisée dans la production de jus de fruit a annoncé ce lundi vouloir vendre le site isarien. Cette usine qui embouteille le jus de fruit dans des emballages carton, a subi de plein fouet la concurrence du plastique et connaît une baisse d'activité depuis plusieurs années.

Estimant que le site n'est plus rentable, la direction a décidé de s'en séparer. Le groupe Pepsico auquel appartient Tropicana, a nommé un cabinet chargé de trouver un repreneur.



L'annonce inquiète les organisations syndicales. L'arrivée d'un repreneur pourrait s'accompagner d'une réduction d'effectifs et de moins bonnes conditions salariales. Pire, si Pepsico ne trouve personne pour le racheter, le site pourrait tout simplement fermer et les 98 salariés perdre leur emploi.



Ce serait un coup dur pour le village de 2 400 habitants. L'usine représente 30% de l'emploi dans la commune. Malgré la menace qui pèse, le maire se dit confiant et veut croire à l'arrivée d'un repreneur.



Pour le moment, la direction refuse de s'exprimer publiquement sur le sujet.

Les salariés devraient en savoir un peu plus ce vendredi. Les syndicats rencontreront le cabinet en charge de la vente de l'usine, qui dévoilera alors le calendrier et sa stratégie.