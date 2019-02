Vente aux enchères exceptionnelle du mobilier du château de La Garenne à Glaignes dans l'Oise

Les lots sont exposés le vendredi 1 er mars de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. La vente aux enchères se fait également en live sur Internet . Le château de Glaignes a accueilli pendant plus de 30 ans l'association des petits chanteurs à la Croix de bois. Ils ont quitté la batisse en 2006, car le coût d'entretien du château construit à partir de 1860, devenait trop important. Et c'est un anglais qui a l'époque avait racheté la propriété.