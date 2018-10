À Verberie près de Compiègne dans l'Oise, les caméras de surveillance sont reliées aux smartphones des gendarmes

À Verberie, les caméras de surveillance reliées aux smartphone des gendarmes

Haron Tanzit, Nagib Ben Ghezala, Sylvie Huc ;

Depuis lundi 15 octobre, les 170 militaires de la Compagnie de Senlis ontdans l'Oise. Verberie est la"Si on nous signale par exemple un véhicule sur Verberie qui vient de commettre des faits, on peut le suivre sur nos téléphones portables pour connaître la direction de fuite. L'autre avantage c'est qu'on peut axer nos patrouilles, surtout le soir, sur des endroits où il peut y avoir des rassemblements, des problèmes," détaille Stéphane Berlemont, adjudant-chef Brigade de Verberie.Le maire de la commune se veut confiant. "C'est une avancée supplémentaire et un gain d'efficacité qu'on pourra observer avec un baisse de la délinquance", selon Michel Arnould. Dans le département, plusieurs communes ont déjà pris contact avec la préfecture et la gendarmerie. Avec un, le Colonel François Brémand présage uneLa gendarmerie dispose en effet d'Qu'en est-il de la? "Tout ce qui entre dans le domaine privé est flouté", rassure Stéphane Berlemont. "Il n'y a aucune atteinte à la liberté comme on pourrait souvent l'entendre", assure l'adjudant-chef.Une chose est sur, le système se veut sécuriser. L'utilisation est encore en phase de rodage. Et pour cause, en zone rurale le réseau mobile n'est pas toujours de bonne qualité.