Une victime héliportée après un accident de la circulation dans l'Oise

Il était 19h55 ce lundi, lorsqu'un accident s'est produit sur la départementale 1032, une voie à grande circulation limitée à 110, dans le sens Compiègne et Noyon, au niveau de Giraumont.

Un automobiliste, seul en cause a perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir fait plusieurs tonneaux, la voiture a percuté une barrière de sécurité.



A l'arrivée des sapeurs-pompiers, le conducteur de la voiture, âgé de 27 ans, était conscient et présentait plusieurs fractures ouvertes. Il a été héliporté vers le CHU d'Amiens mais le pronostic vital n'est pas engagé.



Gendarmerie et service des routes étaient sur les lieux pour sécuriser la zone. La circulation a été coupée sur une voie, dans le sens Margny-Thourotte.



Une enquête est en cours pour définir les causes de cet accident.