VIDEO. Le cabinet de télémédecine : la chronique de Christophe Dietrich, maire de Laigneville (Episode 4)

"Le cabinet de télémédecine" : la chronique de Christophe Dietrich, maire de Laigneville - Épisode 4

Montage : Mathieu Maillet - FTV



Un cabinet indispensable pour la commune



Des consultations sur rendez-vous

Depuis le début du confinement Christophe Dietrich, maire (réélu) de la petite ville de Laigneville, dans l’Oise, a accepté de témoigner régulièrement de la situation dans sa commune.Au quotidien, l’édile filme et commente pour nous la gestion locale de la crise, les questions des habitants, les initiatives solidaires, ses propres doutes, ses décisions, ses revendications parfois, et ses réflexions sur l’avenir.Au programme de l’épisode 4 : le cabinet de télémédecine mis en place il y a deux ans dans la commune est toujours en service. Il a fallu adapter son fonctionnement pour cause de crise sanitaire. Christophe Dietrich nous présente Hélène, infirmière qui fait fonctionner le cabinet.Le projet visait à lutter contre les déserts médicaux. Laigneville dispose d’un médecin pour 5000 habitants alors la commune a mis en place en juin 2018 un cabinet de télémédecine.Ce cabinet est devenu indispensable dans la vie des Laignevillois et des habitants des communes alentours. "C’est un des plus gros cabinet de France en terme de fréquentation", affirme le maire. Les consultations sont gratuites, c’est la commune qui les prend en charge.Et pour faire face à la crise du Coronavirus, il a fallu prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des infirmières et des patients. Pour cela, Christophe Dietrich a d’abord dû faire face à la pénurie de matériels."On a beau être le huitième pays le plus riche au monde [...] je fais appel aux dons pour obtenir des masques et des équipements de protections", déplore-t-il.Aujourd'hui toutes les consultations de télémédecines de Laigneville ont lieu sur rendez-vous. Il faut contacter la mairie. "On ferme le cabinet médical à clef et on attend le patient [...] On l’accueille dans un espace hygiénique", explique Hélène, l’une des infirmière du cabinet. Elle aussi regrette le manque d’équipement à disposition. les dons proviennent des habitants, des garagistes, des commerces alimentaires fermés…"Mon médecin est dans le 95 alors heureusement qu’il y a la télémédecine parce que je ne pourrais pas me déplacer pour aller consulter", déclare Lydia, habitante de Laigneville. "Les infirmières sont super", ajoute-t-elle.Un avis partagé par Christophe Dietrich, "je voudrais leur dire que je les trouve admirables et diablement courageuses", avant de conclure : "je tiens à remercier l’ensemble de la population pour leur soutien et sachez que nous ne vous abandonnerons pas."Le cabinet reçoit les patients les mercredi et vendredi sur rendez-vous passés près du secrétariat de mairie.