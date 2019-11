VIDEO - Des habitants de Pont-Sainte-Maxence sauvent un cerf traqué par une meute de chasse à courre

Des habitants éloignent les chiens

Un arrêté interdisant la chasse à courre à proximité des habitations

La vidéo est tournée par un habitant du quartier de la Source-aux-Moines à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. On y voit un cerf acculé contre un grillage par une meute d'une dizaine chiens de chasse. L'animal est couché dans l'herbe et plusieurs chiens n'hésitent pas à lui mordre l'une des ses pattes arrières.Le terrain sur lequel s'est réfugié le cerf se situe à quelques mètres des premières maisons de ce quartier, lui-même en bordure de la forêt d'Halatte. C'est un terrain privé qui appartient à Véolia.Rapidement, devant l'impossibilité pour le cerf de se défaire de ce piège, les riverains tentent d'éloigner les chiens en secouant la grille qui les sépare de la meute. Les chiens reculent mais ne donnent pas l'impression de vouloir partir. Une femme escalade alors la grille et entreprend de les faire reculer. Sa fille vient lui prêter main forte quelques minutes plus tard.Toutes deux parviennent à éloigner les chiens du cerf. Un moment de répit pour la bête qui se relève tant bien que mal malgré sa patte arrière gauche blessée. D'autres habitants ont appelé la police municipale. Cette dernière a informé le maire de Pont-Sainte-Maxence de la situation. Quand Arnaud Dumontier arrive sur place, les policiers municipaux sont présents ainsi que les gendarmes.Le cerf est toujours couché dans l'herbe mais les chiens sont partis. "J'ai appelé le Préfet pour convenir ensemble de la marche à suivre, explique-t-il. Je lui ai proposé qu'au regard de la sensibilité populaire du sujet, il valait mieux qu'on laisse repartir le cerf plutôt que de l'abattre. Mr le Préfet a accepté ma propostion. Et l'animal est reparti en forêt sur trois pattes et demie".Le cerf sera resté ainsi coincé une heure environ.Arnaud Dumontier a demandé aux policiers municipaux de relever l'infraction auprès du Rallye des trois forêts, l'équipage de vènerie qui menait cette chasse à courre. Une amende pour divagation de chiens lui a été dressée.Ce n'est pas la première fois qu'une chasse à courre déborde dans les rues de Pont-Sainte-Maxence. En février 2018, un cerf s'était retrouvé dans les rues de la commune , acculé par des chasseurs et leur meute. Endormi par les services vétérinaires, il avait été relâché en forêt. Le maire avait alors pris un arrêté d'interdiction de la chasse à courre à 300 mètres des zones urbaines. Celui-ci est toujours en vigueur.