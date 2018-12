VIDÉO. Quelle révélation inattendue nous réserve ce film amateur bien mystérieux ?

Que se passe-t-il donc en forêt de Bailleval au plein cœur de l’hiver ? Qui est le conducteur de cette étrange 2 CV ? Qui sont ces Charlatte, Bisiaux, Deneux, Fontaine ou Porlier ?



Le filmeur de fake news (La séquence du filmeur 20/40)

Quelle révélation inattendue nous réserve ce film amateur bien mystérieux ?

Un film amateur datant de 1961 pose des questions : en forêt de Bailleval, dans l'Oise, un bien étrange convoi intrigue le spectateur... Qu'est-ce qui se trame ? Réponse en images... - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Olivier Sarrazin

Fake news !

écrit et réalisé par Olivier SarrazinLes cinq hommes ont étés repérés à proximité du site, et leurs noms exhalent le menaçant fumet des officines barbouzes.Quelle est cette mystérieuse silhouette noire qui guide le convoi, et que transporte donc cet inquiétant camion banalisé ? Allons-nous être témoins d’un scandale environnemental, en cette année 1961 ?Le filmeur, embusqué dans la futaie, est-il un militant inspiré par René Dumont, le tout premier écologiste français ?La petite équipe que filme notre filmeur d’aujourd’hui,, vient bien innocemment rempoissonner la pièce d’eau où les ouvriers viendront pêcher à la belle saison. Ils sont déjà de belle taille, et ce sympathique contremaître en ferait volontiers son déjeuner.Et personne ne se demande à l’époque, pourquoi dans l’étang de lafiliale du groupe chimique Kuhlmann, il n’y avait plus de poisson…