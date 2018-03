Olivier Faure, un proche de Martine Aubry à la tête du Parti Socialiste

Félicitations @faureolivier ! C’est la victoire de la clarté des convictions et du rassemblement des socialistes. Je serai bien sûr à ses côtés pour la renaissance de notre parti. Maintenant, mettons nous au travail, retournons vers les Français et préparons l’avenir ensemble. — Martine Aubry (@MartineAubry) 16 mars 2018

Tout moribond qu'il est, le Parti Socialiste a désormais son nouveau Premier secrétaire. Alors qu'un duel s'annonçait entre leà l'issue du premier tour jeudi, ce dernier a finalement cédé sa place.Député de la 11circonscription Seine-et-Marne, Olivier Faure est proche de la maire de Lille Martine Aubry,. Cette dernière, qui soutenait sa candidature , l'a par ailleurs félicité sur Twitter ce vendredi matin., Olivier Faure a également travaillé avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Dans sa jeunesse, il a même vécuDécrit comme flegmatique et "rassembleur", il est considéré comme un homme de consensus. "Rassembler, ça ne veut pas dire être dans une synthèse molle, accepter tout et n'importe quoi, ça veut dire simplement faire les pas nécessaires pour que des gens qui en réalité pensent des choses voisines depuis si longtemps puissent se retrouver" avait-il déclaré en lançant sa campagne.Sur les 36.439 suffrages exprimés jeudi, Olivier Faure a obtenu