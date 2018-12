Olympiade des métiers : 16 médailles pour les Hauts-de-France

// www.france.tv/france-3/les-olympiades-des-metiers-a-caen/806687-les-appr... VIDEO - Les olympiades des métiers

Maçonnerie, cuisine, peinture et décoration, les disciplines sont multiples (une soixantaine), réparties en 7 pôles : alimentation, automobile et engins, bâtiments et travaux publics, industrie, végétal, service, communication et numérique...Les olympiades des métiers, chargées de mesurer le savoir-faire et de désigner les meilleurs jeunes de France, se sont déroulées fin de semaine dernière. La région Hauts-de-France s'est illustrée dans11 médaillons d'excellence ont également étaient remis.Les 16 jeunes récompensés auront l'occasion de disputer lesLes médaillés d'or ont remporté les épreuves dans des catégories de métiers industriels comme la chaudronnerie, la maintenance des matériels ou encore la robotique mobile, en passant la construction de routes et canalisation, la maçonnerie, ou l'administration des systèmes et réseaux informatiques, Web design, voire des catégories plus artistiques comme peinture et décoration, mode et création.La finale, présentée par Malika Ménard et des chroniqueurs des matinales régionales de France 3 est à revoir sur la plateforme de replay de France Télévisions.