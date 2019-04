“On apprend mieux à l'air libre” : à Gand, une école crée une classe en plein air

Apprendre le français ou les maths en pleine nature ? C’est désormais possible pour les élèves de trois écoles primaires de Drongen (près de Gand en Belgique). Ils viennent d'inaugurer une "classe ouverte", explique la télévision flamande VRT.Située dans espace naturel proche de leur école, elle a été construite en bois par des parents d'élève. Evidemment, la classe n'est pas utilisée quand il pleut ou qu'il fait trop froid mais l'idée est de permettre le plus souvent possible aux élèves de s'aérer en apprennant."Nous aimons être à l'air libre, affirme une des mamans d'élève qui a participé au projet. C'est étrange qu'une classe de 24 enfants doive être assise entre 4 murs. En tant que maman, je me suis dit que l'école avait besoin d'un peu d'aide."Les élèves se retrouvent donc régulièrement dans ette classe, assis sur des tabourets en bois. Ils font également des ateliers pratiques et ou des interros au milieu des arbres. "J'arrive mieux à me concentrer dehors", explique Amber, une élève. "A l'air libre, la concentration est meilleure. C'est amusant de se chercher un coin agréable en dehors de la classe", confirme l'institutrice Niki Benoît.Coût de l'opération : 70 000 euros. Un lieu de repos et des toilettes sèches ont également été installées.