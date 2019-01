On a vu “Les Invisibles” avec Corinne Masiero : ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé

Ce qu'on a aimé

Le film Les Invisibles de Louis-Julien Petit sort en salles ce mercredi 9 janvier. Tourné dans le Nord, ce film raconte l'histoire d'un centre d'accueil pour femmes SDF qui est sur le point de fermer.Dans les trois mois qui leur restent, les travailleuses socialesLe thème du film – des femmes dans la rue qui cherchent à se réinsérer – est sombre. Pourtant, on n'en sort pas déprimés grâce à un ton parfois léger et un humour qui fait mouche, incarnés avec brio par le personnage d'Angélique (), l'une des travailleuses sociales.Louis-Julien Petit a pris le parti de faire jouer à la fois des actrices professionnelles et des non-professionnelles, c'est-à-dire des femmes qui sont sans-abri ou l'ont été par le passé. C'est le cas d'ou de, qui jouent leur propre rôle. En découle un sentiment de sincérité dans la vie de ces femmes, auxquelles on a du mal à ne pas s'attacher.C'est le revers de la médaille, lorsque l'on fait jouer des actrices non-professionnelles. Certains dialogues ou disputes semblent artificiels et font "sortir" le spectateur du film, aussi touchant soit-il.Difficile de ne pas se sentir floué en voyant le rôle donné au personnage de la Roubaisienne(Capitaine Marleau) à l'affiche et omniprésente tout au long de la campagne promotionnelle. Au final, la quasi-totalité de ses répliques tiennent dans la bande-annonce du film, surtout porté par