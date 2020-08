"On joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG" : le report du match RC Lens-PSG fait polémique

N'en déplaise aux rats et autres guignols, Lens a accepté, la LFP aussi ce sont eux les concernés. Puis sérieux concentrez-vous sur vos équipes les gens au lieu de regarder chez le voisin, vous avez assez de taf... #RCLPSG — Céline (@Cclinepsg) August 25, 2020

Bonjour @FCLorient!

Vu que le @PSG_inside a décalé #RCLPSG 18 jours après sa finale, on peut décaler #FCLRCL au 01/10?

Merci d’avance à vous @LFPfr 😘 — Jeep (@jeep62) August 25, 2020

On est en 2020 et des gens découvrent encore que le #PSG fait ce qu'il veut avec la LFP. En janvier 2019, le club avait eu le droit de partir faire un stage au Qatar en pleine saison. Ce que Paris veut en Ligue 1, Paris a. — François Launay (@francoislaunay) August 25, 2020

Une honte. Un mépris absolu de Lens et de la Ligue 1. Il fallait au moins le décider après la demi finale. Après cinq matches en un mois, quel est le but: aider le PSG à se remettre de sa défaite ? Ce n’est pas ça le sport. Le sport, c’est rejouer six jours après. https://t.co/hoHsOrHinZ — vincent duluc (@vincentduluc) August 25, 2020

Donc le PSG ne peut pas jouer un match le dimanche et un autre le samedi d’après... — frédéric hermel (@fredhermel) August 25, 2020

Supporters, élus, consultants... La décision de la LFP d'accéder à la demande du PSG de reporter son match face au RC Lens au stade Bollaert fait réagir dans le monde de la Ligue 1 et au-delà. Jusqu'au maire de la ville, Sylvain Robert, qui a décidé de publier un communiqué : « Comment expliquer aux supporters Sang et Or qu’ils devront se déplacer en semaine parce que le PSG frustré de sa défaite sollicite un report de match ? Les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu’il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match. Pas certain que ça ait le même effet ! Et je n’évoque pas les conséquences sur la mobilisation des forces de l’ordre et des services municipaux déjà mis à l’épreuve depuis de nombreux mois et donc les contraintes ne sont une fois de plus pas prises en considération. Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eats, pas la Ligue 1 PSG. »De nombreux supporters lensois sont allés dans le même sens sur le réseau social Twitter : "Un scandale. La @LFPfr à la botte du @PSG_inside. PARIS a eu la meilleure préparation qui soit & ne peut jouer 6 jours après une finale Le comble: le @RCLens accepte le report 3 jours avant un périlleux et important déplacement au @FCLorient. On marche sur la tête.", écrit par exemple Craby soulignant ainsi que la décision de la LFP a bien été acceptée et validée par le RC Lens (selon le communiqué officiel de la LFP)."Nan mais c’est une putain de blague ? On va nous décaler notre match face à Paris seulement 3 jours avant le déplacement à Lorient, concurrent direct, qui est beaucoup plus important. Mais c’est un putain de scandale. Elle est où l’équité dans tout ça ?", écrit The Uh. Le RC Lens devra en effet affronter Lorient, 72h après la réception du PSG à Bollaert-Delelis. Tonton Friedrich ironise : "Je vous trouve très durs à râler pour le report du match #RCLPSG. Il est même anormal qu’on ne donne pas directement 3 points au PSG pour se remettre de son parcours en Ligue des Champions, qu’on devrait d’ailleurs remercier et féliciter."De nombreux journalistes expriment aussi leur incompréhension sur Twitter, à commencer par Vincent Duluc de l'Equipe : "Une honte. Un mépris absolu de Lens et de la Ligue 1. Il fallait au moins le décider après la demi finale. Après cinq matches en un mois, quel est le but : aider le PSG à se remettre de sa défaite ? Ce n’est pas ça le sport. Le sport, c’est rejouer six jours après." Même type de réaction chez Frédéric Hermel, Nordiste, supporter du RC Lens et journaliste à RMC : "Donc le PSG ne peut pas jouer un match le dimanche et un autre le samedi d’après..."A 13h, le RC Lens n'avait pas encore réagi officiellement au report de ce match.