Comme on parle din ch'Nord, un documentaire inédit sur la langue picarde

Découvrir le documentaire

Au Moyen-Âge, le picard était la langue pratiquée dans le nord de la France. Ensuite écarté par le français de l'Ile-de-France, langue du Roi puis langue de la République, il s'est peu à peu raréfié. En subsistent aujourd'hui des mots, des expressions, un patois le "chti" et surtout un accent !On assiste à un regain d’intérêt pour ce parler "populaire" qui procure une sensation singulière de familiarité, d'intimité, de solidarité.Est-ce pour marquer des liens à un terroir, à une culture, à une manière de vivre ? Ou pour remplacer la vieille honte d'être du Nord par la fierté d'être de ch'Nord ?Cultiver une dimension locale est aussi une manière de conforter son soi, d'être universel sans se globaliser. Partons à la rencontre de cette langue, de ceux qui la parlent encore et de ceux qui se battent pour la faire exister.Comme on parle din ch'Nord, un film de Jean-François Delassus, coproduit par Real Productions et France 3 Hauts-de-France.