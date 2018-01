“On s'est fait marcher dessus” : la douloureuse défaite de l'Amiens SC à Angers

Se ressaisir rapidement

Christophe Pelissier : "On ne va pas se trouver d'excuse, les excuses c'est pour les faibles" #SCOASC#JourDeFoot pic.twitter.com/mTDbsdpVQZ — Canal Football Club (@CanalFootClub) 28 janvier 2018

Après une belle victoire 3-1 contre Guingamp, l'Amiens SC s'est laissé déstabiliser par l'équipe angevine, qui s'était déjà imposée 2-0 lors du match aller.Christophe Pélissier est revenu sur les échecs stratégiques d'Amiens. "On s'est fait marcher dessus, comme à l'aller. On ne va pas trouver d'excuse non plus. On passe d'un match très abouti contre Guingamp à un match où Angers a été très supérieur dans le jeu, alors qu'on était préparés. On voulait jouer sur les côtés mais on s'est entêtés à jouer dans l'axe pendant le premier quart d'heure."L'entraîneur ajoute que leur "animation offensive n'a pas existé." Difficile alors de faire face à la solide défense angevine. "C'est difficile ainsi de gagner à l'extérieur. Mais perdre des matches sans les jouer, il n'y a rien de plus frustrant", a-t-il ajouté.Dans le même temps, Stéphane Moulin, entraîneur du SCO d'Angers, est satisfait du résultat et d'avoir su "mettre cette équipe d'Amiens sous pression et ne pas laisser trop d'espaces."Excès de confiance ? Manque de préparation ? De concentration ? Les joueurs de l'Amiens SC devront en tout cas se resaisir pour recevoir Saint-Étienne le 3 février. Le coach a promis de "se remettre au travail dés lundi pour être performants la semaine prochaine."

L'Amiens SC est 15ème du clsassement de Ligue 1, talonnée par Angers.